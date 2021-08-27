На производстве произошел сильный взрыв

На производстве в городе Лемингтон в Англии произошел взрыв и пожар.
Полиция подтвердила возгорание на Джуно-драйв. Сейчас эвакуируют граждан в непосредственной близости от огня, сообщает Express.
"Если вы живете в пределах 70 метров от участка, пожалуйста, держите окна и двери закрытыми. Мы работаем по пожарно-спасательными службами", - говорится в сообщении полиции.
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Сейчас о погибших или пострадавших в результате взрыва не сообщается.
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула. Взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. Погибли более 90 гражданских афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения
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