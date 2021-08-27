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пятница, 27 августа 2021 16:36

На производстве произошел сильный взрыв

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На производстве произошел сильный взрыв
В английском городе произошел взрыв. Фото: express.co.uk

На производстве в городе Лемингтон в Англии произошел взрыв и пожар.

Полиция подтвердила возгорание на Джуно-драйв. Сейчас эвакуируют граждан в непосредственной близости от огня, сообщает Express.

"Если вы живете в пределах 70 метров от участка, пожалуйста, держите окна и двери закрытыми. Мы работаем по пожарно-спасательными службами", - говорится в сообщении полиции.

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Сейчас о погибших или пострадавших в результате взрыва не сообщается.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула. Взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. Погибли более 90 гражданских афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения

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27
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