На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

Обед советского и американского лидеров во время саммита на Мальте / Wikipedia

3 декабря 1989 года президент США Джордж Буш-старший и лидер СССР Михаил Горбачев встретились на Мальте. Они выступили с заявлениями, в которых сказали, что враждебность, которая до сих пор лежала в основе Холодной войны, заканчивается. Некоторые обозреватели в Америке и Союзе пошли дальше и объявили, что Холодная война завершена.

Переговоры на Мальте стали частью первого в истории саммита двух лидеров. Буш и его советники относились ко встрече с осторожным оптимизмом. Президент США стремился продолжить контроль Америки над разоружением, который начала предыдущая администрация президента Рональда Рейгана.

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Горбачев открыто заявлял о стремлении улучшить отношения с США, чтобы он мог следовать своей программе внутренних реформ, и более сдержанно заявил, что переговоры ознаменовали важный первый шаг на пути к прекращению Холодной войны.

"Следует отказаться от характерных черт Холодной войны. Гонка вооружений, недоверие, психологическая и идеологическая борьба - все это должно уйти в прошлое", - заявил Горбачев.

Буш был немного более сдержан: "В условиях реформ, которые проводят в СССР, мы стоим на пороге новой эры американо-советских отношений. В наших силах сделать свой вклад, каждый по-своему, в преодоление раскола в Европе и прекращение там военной конфронтации".

Однако, несмотря на позитивный тон разговоров, на саммите сделали мало конкретных шагов. Стороны договорились работать над длительным договором о ядерном оружии и обычных вооружениях. Горбачев и Буш также договорились о еще одном саммите, который состоится в июне 1990-го в столице США, Вашингтоне.