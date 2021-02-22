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понедельник, 22 февраля 2021 16:02

На первой полосе The New York Times напечатали 500 тыс. точек

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На первой полосе The New York Times напечатали 500 тыс. точек
Целью этой иллюстрации было показать, как колебалось количество смертей. Фото: New York Times

На 1-й полосе воскресного выпуска The New York Times разместили 500 тыс. точек, каждая из которых символизирует умершего от Covid-19 американца.

Это своеобразный график роста и спада количества смертей от коронавируса, пишет издание.

"Целью этой иллюстрации было предоставить понимание того, как колебалось количество смертей. Редакция впервые смогла разместить на 1-й странице газеты всех умерших", — объяснили в NYT, назвав полосу этого выпуска "стеной скорби".

Число умерших от Covid-19 в США превысило общее число погибших американцев во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

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NYT не впервые посвящает выпуск умершим от Covid-19. В мае прошлого года, когда в США зафиксировали 100 тыс. смертей, издание поместило на первую полосу часть имен умерших.

В сентябре 2020-го, когда количество смертей достигло 200 тыс., на 1-й полосе разместили фотографию с красными флажками, которые символизируют жертв от коронавируса.

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