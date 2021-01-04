На острова прибыло в 8 раз больше нелегалов, чем в позапрошлом году

Врач проверяет нелегального мигранта на Канарских островах / Reuters

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих на испанские Канарские острова на неприспособленных лодках из Африки, в 2020-м выросла более чем в 8 раз, по сравнению с 2019-м. Об этом сообщило МВД Испании.

По данным министерства, в 2020 году на архипелаг прибыло более 23 тыс. мигрантов, по сравнению с почти 2700 в 2019-м. Об этом пишет Reuters.

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Причина увеличения нелегальной миграции, по мнению МВД, потеря доходов жителей стран Африки от туризма и других отраслей, связанные с пандемией.

Международные организации по миграции сообщают, что в 2020-м сотни людей погибли, плывя опасным маршрутом до испанских островов в Атлантическом океане, часто на переполненных лодках с плохими двигателями.

Мигранты, как правило, рассматривают Канарские острова как промежуточный пункт в континентальную Европу. Однако острова находятся на расстоянии более, чем в 1000 км от берегов Испании.

В целом количество нелегальных мигрантов, перехваченных испанскими властями по всей стране в 2020-м, выросла на 29% - до почти 42 тыс.