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понедельник, 23 июля 2018 14:32

На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
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Крупнейший в мире искусственный фонтан открыли для привлечения туристов
Фото: xinhuanet.com
Крупнейший в мире искусственный фонтан открыли для привлечения туристов
Крупнейший в мире искусственный фонтан открыли для привлечения туристов

В городе Гуйян на юго-востоке Китая создали 100-метровый водопад, который вытекает из стены небоскреба.

Самый крупный в мире искусственный фонтан открыли для привлечения туристов, сообщает издание Xinhua.

Чудо инженерии разместили на здании высотой 121 м. Стена воды начинает вытекать из верхних этажей на высоте 108 м.

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Вода поднимается вверх с помощью четырех мощных насосов и падает в большой резервуар возле подножия дома. Небоскреб, на котором установлен фонтан, является офисным зданием.

При разработке фонтана разработчикам пришлось решить немало проблем. Так, специалисты должны были придумать, как избежать повреждений резервуара, когда тонны воды падают на него с огромной высоты.

В Токио планируют построить первый в мире небоскреб из дерева. Высота здания должна достигать 70 этажей. Ранее нигде в мире не строили деревянные здания выше 7 этажей.

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