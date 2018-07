На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад

В городе Гуйян на юго-востоке Китая создали 100-метровый водопад, который вытекает из стены небоскреба.

Самый крупный в мире искусственный фонтан открыли для привлечения туристов, сообщает издание Xinhua.

Чудо инженерии разместили на здании высотой 121 м. Стена воды начинает вытекать из верхних этажей на высоте 108 м.

Вода поднимается вверх с помощью четырех мощных насосов и падает в большой резервуар возле подножия дома. Небоскреб, на котором установлен фонтан, является офисным зданием.

You are not fooled by your eyes! Stunning #waterfall is spotted cascading down a building in Guiyang, China pic.twitter.com/GKdoFHFKDA