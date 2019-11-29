На мосту произошла стрельба

Фото: Reuters

29 ноября на Лондонском мосту произошла стрельба.

По меньшей мере 5 человек получили ранения, сообщает ВВС.

Место инцидента оцеплено полицией.

Репортер сообщает, что группа неизвестных напала на мужчину. Вскоре прибыла полиция и начались выстрелы.

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Опубликовали видео, на которых человек неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния 20 м. Нападающих задержали.

В Лондоне неизвестный устроил стрельбу в мечети Семи Королей. Инцидент произошел во время вечерней молитвы. Мужчина вошел в исламский храм и открыл огонь из пистолета.