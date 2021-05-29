На монетах ошибочно написали девиз соседней страны

Выпустили 500 тыс. "неправильных" монет, номиналом в €2. Фото: unsplash

Монетный двор Литвы выпустил монеты, на которых по ошибке написан девиз соседней страны.

Выпустили 500 тыс. "неправильных" монет, номиналом в €2, которые пользуются спросом среди коллекционеров. Об этом сообщил Центральный банк Литвы

Создатели вместо лозунга на литовском языке "Свобода. Единство. Процветание" (LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ) на ребре монеты написали фразу на латышском языке "Боже, благослови Латвию" (DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU). Такой девиз использует Латвия на своих денежных знаках.

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Также добавили, что банк обратился к монетному двору за разъяснением. Владельцы монет могут вернуть их и заменить на "правильные".

Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. К этому 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года. Европейский центробанк объявил о таком решении так как именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности - в отмывании денег и в финансировании терроризма.