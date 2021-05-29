На монетах ошибочно написали девиз соседней страны

 
Ексклюзивы
1/5
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото
Просмотров: 1701
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2 Просмотров: 450
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2 Просмотров: 792
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 135
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 162
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 225
Вонючая, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Вонючая, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 1269
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 486
С какой погодой начнется лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнется лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 2736
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1323
Фото
Все фото
4
5
10
5
6
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 333
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 261
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1791
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
Просмотров: 351
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
суббота, 29 мая 2021 17:55

На монетах ошибочно написали девиз соседней страны

  Комментировать
На монетах ошибочно написали девиз соседней страны
Выпустили 500 тыс. "неправильных" монет, номиналом в €2. Фото: unsplash

Монетный двор Литвы выпустил монеты, на которых по ошибке написан девиз соседней страны.

Выпустили 500 тыс. "неправильных" монет, номиналом в €2, которые пользуются спросом среди коллекционеров. Об этом сообщил Центральный банк Литвы

Создатели вместо лозунга на литовском языке "Свобода. Единство. Процветание" (LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ) на ребре монеты написали фразу на латышском языке "Боже, благослови Латвию" (DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU). Такой девиз использует Латвия на своих денежных знаках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждую минуту чеканят 550 монет

Также добавили, что банк обратился к монетному двору за разъяснением. Владельцы монет могут вернуть их и заменить на "правильные".

Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. К этому 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года. Европейский центробанк объявил о таком решении так как именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности - в отмывании денег и в финансировании терроризма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На монетах ошибочно написали девиз соседней страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 10269
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 7452
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 1 Просмотров: 4977
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 4617
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
10
 Просмотров: 2826
Мир
"Диктатору место в аду" - белоруса будут судить за футболку с надписью
"Диктатору место в аду" - белоруса будут судить за футболку с надписью Просмотров: 387
Обнаружили опасную мутацию коронавируса
Обнаружили опасную мутацию коронавируса Просмотров: 378
Из-за военного переворота в Мали временным президентом стал полковник Гоита
Из-за военного переворота в Мали временным президентом стал полковник Гоита Просмотров: 207
Госдеп запросил из бюджета США сотни миллионов долларов для Украины
Госдеп запросил из бюджета США сотни миллионов долларов для Украины Просмотров: 243
США возобновляют санкции против режима Лукашенко
США возобновляют санкции против режима Лукашенко Просмотров: 216
Больше всего комментируют
15
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
3
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
2
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
1
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Голосов: 2223
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть