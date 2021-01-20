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среда, 20 января 2021 20:17

На МКС отказала система получения кислорода

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На МКС отказала система получения кислорода
Об отказе Электрона-ВМ стало известно из переговоров космонавтов с Землей. Фото: Reuters

На МКС перестала функционировать система получения кислорода Электрон-ВМ.

Поломка стала 7 за последние месяцы. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков, во время переговоров с Центральным управлением, трансляцию которых ведет NASA.

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Система Электрон размещена на российском сегменте МКС в модуле Звезда.

В Роскосмосе заверили, что инцидент не угрожал жизни и здоровью экипажа.

Компания Blue Origin успешно запустила многократную ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой. Первоначально запуск и посадку осуществила ракета New Shepard. Она подняла обновленную капсулу для пассажиров, которая после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась.

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