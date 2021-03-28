На митингах в Беларуси задержали более 245 человек

В Минске задержания проходили на площади Бангалор. Фото: Reuters

В Беларуси количество задержанных на протестах 27 марта возросло до 245 человек. Большинство арестованных - жители столицы.

В Минске задержания проходили на площади Бангалор. Арестами занимались люди в балаклавах и с дубинками, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Силовики также задерживали протестующих в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке и Барановичах.

После призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных протестах, открыли уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка.

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27 марта белорусская оппозиция провела акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Ожидалось, что акция станет первым массовым протестным выходом в этом году. В район площади Бангалор в Минске были стянуты спецтехника и силовики в форме без опознавательных знаков, которые в течение дня проводили точечные задержания. А также уничтожали бело-красно-белую символику, которая появилась там после Дня воли.