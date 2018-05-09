На Мальдивах устроят экскурсии на частной субмарине

Автор: travelandleisure.com Погружение на частной субмарине Super Falcon 3S является лучшим способом рассмотреть подводный мир, считают организаторы экскурсий

На Мальдивах для туристов устроят подводные экскурсии на частной субмарине Super Falcon 3S от компании DeepFlight.

Идею воплотит курортный комплекс Four Seasons Resort Maldives на острове Ландау-Гираавару. Во время погружения гости смогут исследовать Мальдивский биосферный заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО, передает Travel and Leisure.

Трехместная субмарина сможет взять на борт до двух человек. Погружаться будет на 3,5 м. Прозрачный купол позволит пасажирам оглянуться на 360º. Они увидят коралловые рифы и морских обитателей, среди которых черепахи, акулы и дельфины.

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Лучшего способа исследовать заповедник не существует, считает руководство комплекса Four Seasons Resort Maldives.

"Это будет отличный способ увидеть границу между миром над волнами, и тем, что под ними", - говорит региональный вице-президент Армандо Краензлин.

Планируется, что проект начнет свое действие в последнем квартале этого года. Экскурсия будет стоить $ 1,5 тыс. Уже сейчас доступно бронирование.

На острове Рангали - одном из Мальдивского архипелага - строят двухэтажную виллу-отель, часть которой будет на 5 м погружена в воды Индийского океана. Откроют ее в ноябре этого года. Отель Muraka (на местном языке - коралл) обещает гостям "интимный и увлекательный опыт в одном из самых впечатляющих морских уголков на Земле". Стоимость здания - $15 млн