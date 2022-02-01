На Лукашенко подали в гаагский суд: обвиняют в геноциде

Польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.
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Иск связан с силовым подавлением протестов в Беларуси, пыткой и преследованием оппозиции.
Юридическая фирма Вилинского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование.
Кроме Лукашенко, в документе упомянуты глава КГБ Иван Тертель, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков и другие представители силовых структур. Белорусского диктатора и его приспешников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.
Документ имеет объем 160 страниц с правовым обоснованием и 40 тысяч страниц документов в приложении. Иск подан от имени большого количества граждан Беларуси.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь на 27 февраля 2022 года.
За декабрь 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека.
Сейчас за решеткой находится 970 человек.
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