На Лукашенко подали в гаагский суд: обвиняют в геноциде

Лукашенко обвиняют в геноциде. Фото: РБК

Польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение в Украину: США предупредили Беларусь о "решительном ответе"

Иск связан с силовым подавлением протестов в Беларуси, пыткой и преследованием оппозиции.

Юридическая фирма Вилинского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование.

Кроме Лукашенко, в документе упомянуты глава КГБ Иван Тертель, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков и другие представители силовых структур. Белорусского диктатора и его приспешников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Документ имеет объем 160 страниц с правовым обоснованием и 40 тысяч страниц документов в приложении. Иск подан от имени большого количества граждан Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь на 27 февраля 2022 года. За декабрь 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека. Сейчас за решеткой находится 970 человек.