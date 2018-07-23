На Кубе введут однополые браки и перестанут строить коммунизм

Толпа встречает дочь Рауля Кастро Маниела, которая боролась за права геев на Кубе. Фото: picturedesk.com

22 июля парламент Кубы Национальная ассамблея народной власти приняла проект новой конституции. В ней страна отказывается от строительства коммунизма и разрешающий однополые браки.

Документ содержит 224 статьи. Не ставит целью построение коммунистического общества. Зато легализует частную собственность. В результате возникнет рыночная экономика с элементами социализма. Обязанности между президентом и парламентом распределят. Также документ откроет путь к легализации однополых браков, сообщает Heute.

13 августа - в день рождения Фиделя Кастро - документ вынесут на всенародное обсуждение. Оно продлится до 15 октября. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал сограждан активно и осмысленно обсудить проект новой конституции. Каждый может смело высказывать свое мнение. Документ отражает настоящее и будущее отечества, говорит.

В статье 68 проекта Конституции брак определяется как "добровольный договор между двумя лицами". Пол этих лиц не указывается, сообщает правительственная газета Granma. В конституции в 1976 году, по которой страна живет сейчас, брак был определен как "добровольная связь между мужчиной и женщиной".

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Кубинский журналист и активист по правам геев, член местной компартии Франсиско Родригес назвал проект "открытием дверей" для ввода однополых браков. К своем блоге отметил, что в новая конституция содержит "принцип недискриминации на основе сексуальной ориентации". Для геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов может найтись место в кубинской правовой системе.

2010-го певолюцийний лидер Фидель Кастро признал несправедливость притеснений против гомосексуалистов, которые понесли ученые и художников в 1960-х, 70-х и 80-х годах. Депутат и дочь бывшего главы государства Рауля Кастро, Мариела Кастро возглавляет Национальный центр сексуального образования. Там уже несколько лет проводит кампании за права сексуальных меньшинств и прав женщин.

19 апреля парламент Кубы избрал нового президента страны. Им стал 57-летний Мигель Диас-Канель. Был вице-президентом при Рауле Кастро. Диас-Канель стал единственным кандидатом, которого выдвинула Коммунистическая партия. Диас-Канель руководил провинцией Вилла Клара. Местные описывают его как трудолюбивого, скромного и энергичного. Он уделял внимание улучшению предоставления государственных услуг. В 2009-м стал министром образования, позже занял пост вице-президента. В прошлом году выражал консервативные идеи. Призвал закрыть некоторые независимые средства массовой информации и обозначения некоторых европейских посольств как посредников иностранной подрывной деятельности. С другой стороны защищал блогеров, которые стали объектами травли в интернете.