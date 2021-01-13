На коронавирус впервые заболели гориллы

 
Ексклюзивы
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1296
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Просмотров: 405
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 738
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 297
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 360
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 576
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1431
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2277
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
5
3
6
3
4
&quot;Пол года ждала разрешения на работу&quot; - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс.
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс.
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Видео
Все видео
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1296
"В РФ людей любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ людей любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 270
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 297
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 297
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1170
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 04:16

На коронавирус впервые заболели гориллы

  Комментировать
На коронавирус впервые заболели гориллы
На коронавирус заболели гориллы. Фото: Reuters

У восьми горилл в сафари-парке зоопарке Сан-Диего обнаружили коронавирус - это первый случай Covid-19 у человекообразных обезьян.

Лабораторный анализ выявил присутствие вируса в горилл. Положительные результаты также были подтверждены лабораторией национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США, пишет Reuters.

Хотя тест был окончательным только для одного животного, представители зоопарка считают, что все восемь горилл подверглись воздействию коронавируса и заразились им.

По предположению специалистов, гориллы подхватили коронавирус от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение строгих протоколов биологической безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун могут продолжить

На прошлой неделе в Ирландии зафиксировали самый высокий в мире уровень инфицирования коронавируса. В стране зарегистрировано 1323 случая Covid-19 на 1 млн жителей, что больше, чем в любой другой стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На коронавирус впервые заболели гориллы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 16596
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 10341
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 9198
По городу гуляла голая и босая женщина
По городу гуляла голая и босая женщина
 Просмотров: 9172
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 2 Просмотров: 8595
Мир
Трамп раскритиковал попытку объявить ему импичмент
Трамп раскритиковал попытку объявить ему импичмент Просмотров: 9
Ожидается штурм Капитолия во время инаугурации Байдена
Ожидается штурм Капитолия во время инаугурации Байдена Просмотров: 351
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
5
 Просмотров: 1836
"Мертвая" женщина три года доказывает судьям, что живая
"Мертвая" женщина три года доказывает судьям, что живая Просмотров: 666
Вместо "Диснейленда" будет центр вакцинации
Вместо "Диснейленда" будет центр вакцинации Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 778
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть