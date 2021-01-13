На коронавирус впервые заболели гориллы

На коронавирус заболели гориллы. Фото: Reuters

У восьми горилл в сафари-парке зоопарке Сан-Диего обнаружили коронавирус - это первый случай Covid-19 у человекообразных обезьян.

Лабораторный анализ выявил присутствие вируса в горилл. Положительные результаты также были подтверждены лабораторией национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США, пишет Reuters.

Хотя тест был окончательным только для одного животного, представители зоопарка считают, что все восемь горилл подверглись воздействию коронавируса и заразились им.

По предположению специалистов, гориллы подхватили коронавирус от бессимптомного сотрудника, несмотря на соблюдение строгих протоколов биологической безопасности.

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На прошлой неделе в Ирландии зафиксировали самый высокий в мире уровень инфицирования коронавируса. В стране зарегистрировано 1323 случая Covid-19 на 1 млн жителей, что больше, чем в любой другой стране.