"На кону - жизни людей": США прогнозируют дефицит газа в Европе этой зимой

В Москве отвергают обвинения в причастности к завышенным ценам на газ. Фото: Reuters

США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой.

РФ недопоставляет газ, пишет Financial Times. Это уже привело к самым высоким в истории ценам.

"Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у Европы могут закончиться запасы газа. Это меня беспокоит. Речь уже не о геополитике. На кону - жизни людей", - заявил главный советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Хокстейн.

В Москве отвергают обвинения в причастности к завышенным ценам на газ в Европе. Заявляют, что к росту цен привели решения Еврокомиссии, которые настаивали на рыночном ценообразовании.

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Газпром заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Начать подачу природного газа планируют со следующего месяца. Акции Газпрома на новости о завершении строительства выросли почти на 1,2%. США выступали против проекта, называя газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. Россия отрицает эти обвинения и называет "Северный поток-2" исключительно коммерческим проектом.