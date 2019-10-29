На Кипре разбился самолет, есть погибшие

Самолет упал недалеко от аэропорта Лефконико. Фото: cyprus-mail.com

На Кипре разбился тренировочный самолет, погибли два человека.

Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта Лефконико около 12:50. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Как отмечается, самолет принадлежал организации воздушного спорта. Причины падения на данный момент неизвестны.

Никакой дополнительной информации об инциденте не поступало.

На место происшествия отправилась министр транспорта турецкого Кипра Толга Атакан.

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В Испании во время учебного полета разбился военный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека - инструктор и курсант.