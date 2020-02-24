На карнавале авто въехало в толпу, много пострадавших

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В городе Фолькмарзен, Германия, во время карнавального шествия в толпу въехала машина.

По меньшей мере 15 человек пострадали, среди которых много детей, пишет Allgemeine Zeitung.

Полиция сообщила о задержании водителя. Выясняют, был ли наезд преднамеренным. Очевидцы утверждают, что мужчина целенаправленно ехал на детей.

На месте происшествия работают бригады экстренных служб.

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На прошлой неделе в двух барах города Ханау, Германия, застрелили 9 человек. В квартире предполагаемого участника нападения обнаружили его тело и еще один труп.