На Канарах вспыхнули масштабные лесные пожары

На острове Гран-Канария загорелось 1000 га леса. Фото: euronews.com

На одном из Канарских островов Гран-Канария вспыхнули масштабные лесные пожары.

Огонь охватил более тысячи гектаров леса. Из-за пожара эвакуировали около тысячи человек. Об этом сообщает портал 20minutos.

С огнем борются более 200 человек и 11 воздушных средств.

Как отмечается, пожар начался в субботу, 10 августа, в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара. Причиной возгорания могли стать работы со сварочным оборудованием, которые выполнял 55-летний мужчина, его уже задержали.

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