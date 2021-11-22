На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров

В воскресенье были освобождены двое заложников. Фото: Reuters

На Гаити 21 ноября освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой "400 Mawozo" более месяца назад.

Освобожденные находятся в безопасности, заявил представитель Национальной полиции Гаити Гэри Дерозье, пишет Reuters.

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"Не можем предоставить или подтвердить имена тех, кого освободили. Но сейчас эти два человека в безопасности и хорошем настроении. О них заботятся", - заявили представители американской организации Christian Aid Ministries.

17 октября на Гаити бандиты похитили группу миссионеров, которые хотели посетить детский дом. Их похитили из автобуса, направлявшегося в аэропорт. 17 иностранцев захватила банда 400 Mawozo. Бандиты требовали выкуп в $17 млн. Среди похищенных людей - пятеро детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет.