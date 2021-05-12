На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Сообщения об угрозе цунами не поступало. Фото: Reuters

В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение.

Толчки магнитудой 5,7 зарегистрировали в среду, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии был на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

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1 мая в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Толчки зафиксировали неподалеку от атомной электростанции "Фукусима", пострадавшей в результате цунами 2011 года.