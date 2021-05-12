На Филиппинах произошло мощное землетрясение

В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение.
Толчки магнитудой 5,7 зарегистрировали в среду, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии был на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за массовых землетрясения на Филиппинах проснулся вулкан
1 мая в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Толчки зафиксировали неподалеку от атомной электростанции "Фукусима", пострадавшей в результате цунами 2011 года.
×
Комментарии