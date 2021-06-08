На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Постер фильма "Парк Юрского периода" / Navsource.org

9 июня 1993-го на экраны кинотеатров США вышел научно-фантастический фильм режиссера Стивена Спилберга "Парк Юрского периода".

В фильме рассказывается о вымышленный остров, где ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Профессор Джон Хэммонд приглашает группу ученых, чтобы проинспектировали парк до открытия. Из-за диверсии, устроенной одним из работников, динозавры вырываются на волю, а технический персонал и посетители пытаются спастись.

Спилберг приобрел права на одноименный роман писателя Майкла Крайтона еще до публикации в 1990 году. Крайтона наняли также для адаптации произведения.

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Для создания анимированных моделей динозавров Спилберг пригласил студию Стэна Уинстона, работы которой потом комбинировали с компьютерными спецэффектами компании Industrial Light&Magic. Палеонтолога Джека Хорнера пригласили для помощи художникам и аниматорам в создании реалистичных моделей динозавров. Съемка происходила с 24 августа по 30 ноября 1992 на Гавайских островах и в Калифорнии.

"Парк Юрского периода" считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов. Он получил множество положительных отзывов кинокритиков, которые высоко оценили их качество. В мировом прокате собрал $914 млн, став самым успешным в то время. С учетом проката 3D-версии 2013 года, фильм преодолел планку в $1 млрд, став 16-й лентой, которая достигла этой отметки. В 2019-м был на 33-м месте среди самых кассовых в мировом прокате.

"Парк Юрского периода" породил большую медиафраншизу, включая успешные продолжение "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" в 1997-м, "Парк Юрского периода 3" 2001-го. В 2015-м состоялась премьера четвертой части "Мир Юрского периода". В 2018-м - пятой. В 2011-м фильм вошел в список наиболее вероятных научно-фантастических фильмов, по версии НАСА.