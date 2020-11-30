На что тратят деньги жители ЕС

Многие тратят европейцы и на еду и транспортные средства. Фото: pinterest.com

В 2019 году жители стран Европейского союза больше всего тратили средства на коммунальные счета.

На жилищное хозяйство, воду, электричество, газ и другие виды топлива пришлось 23,5% расходов, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Также среди наиболее распространенных расходов - транспорт - 13,1%, еда и безалкогольные напитки - 13%.

Далее в списке идут рестораны и гостиницы, а также отдых и культура. На обе статьи приходится 8,7% расходов.

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На мебель, домашнее оборудование и текущее обслуживание домашнего хозяйства - 5,5%, одежду и обувь - 4,6%, здоровье - 4,4%, алкогольные напитки, табак и наркотики - 4%, связь - 2,4 %, образование - 0,9%.

Вместе это составляет около трети - 33,0% - общих расходов европейцев в 2019-м.

Первые виды на жительство в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев. Благодаря этому они стали самой большой группой среди получателей 2019 года.