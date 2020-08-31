На частной вечеринке 25 человек отравились угарным газом

Всего в помещении находилось около 200 человек. Фото: Pixabay

В Норвегии 25 человек госпитализированы в результате отравления угарным газом. Полиция Осло сообщила, что место частной рейв-вечеринки, где и произошло отравление, было найдено случайно.

Правоохранители встретили двух мужчин, которые попросили срочно вызвать скорую: со к бункеру, в котором проходила вечеринка, приехали медики и спасатели, сообщает сайт "Факты".

Сейчас следователи выясняют, как угарный газ попал в бункер. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Всего в помещении находилось около 200 человек.

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В Перу во время давки в ночном клубе погибли по меньшей мере 13 человек. Трагедия произошла, когда участники вечеринки пытались скрыться от полицейского рейда.