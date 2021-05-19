На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили "пир"

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В Индии сотни мертвых тел вымыло на берег реки Ганг. Жители штата Уттар-Прадеш боятся, что это умершие от коронавируса.

Об этом сообщил BBC.

Число жертв коронавируса достигло пика в Индии. Родственникам негде хоронить умерших. По официальной статистике, в Индии от Covid-19 умерли 279 тыс. Эксперты уверены, что в действительности количество летальных случаев значительно больше.

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Недавно в селе Чауса в Бихаре 71 труп вымыло на берег реки. Десятки тел нашли также на берегу в селе Гахмар. Собаки и вороны сбежались на "пир" из мертвых тел.

В Индии обычно мертвецов кремируют. Однако для этого нужно за свои деньги купить дрова. Те, у кого нет средств на сожжение родственника, заворачивают тело в белую ткань и бросают в воду. Так поступают с телами детей, незамужних девушек, умерших от инфекций и укусов змей.

В Индии 17 мая зафиксировали рекордное количество смертей от последствий заболевания коронавирусом. По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние сутки обнаружили 4 329 летальных случаев среди Covid-пациентов.