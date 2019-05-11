На базе НАТО произошел взрыв - погибли офицеры

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

В городе Вознесенск Николаевской области в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий.

Глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс сообщил, что в Рижской восточной клинической университетской больнице скончался майор албанской армии Клодиан Тануш .

От взрыва погибла офицер албанской армии Зарифа Хасанала . Еще двое военных получили ранения.

Событие произошло в результате несчастного случая со взрывчаткой, сообщает LETA .

На базе НАТО в Латвии произошел взрыв.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: