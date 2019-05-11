На базе НАТО произошел взрыв - погибли офицеры

На базе НАТО в Латвии произошел взрыв.
Событие произошло в результате несчастного случая со взрывчаткой, сообщает LETA.
От взрыва погибла офицер албанской армии Зарифа Хасанала. Еще двое военных получили ранения.
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Глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс сообщил, что в Рижской восточной клинической университетской больнице скончался майор албанской армии Клодиан Тануш.
В городе Вознесенск Николаевской области в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий.
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