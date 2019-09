На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше

Ураган "Дориан" унес жизни 7 человек на Багамах. Фото: ichef.bbci.co.uk

Из-за урагана "Дориан" на Багамских островах погибло уже 7 человек.

"По меньшей мере семь человек погибли на островах Абако в результате обрушения на Багамы урагана "Дориан", сообщает BuzzFeed.

Премьер-министр страны Хьюберт Минниса говорит, что травмировались из-за стихии более 20 человек.

High storm surge with floating vehicles speaks volumes to the conditions on Grand Bahama island. Hurricane Dorian is stationary and is a strong 140mph killer storm.#dorian #Grandbahama #Hurricane pic.twitter.com/qgz2yJuT38 — Bahamas Press (@Bahamaspress) 3 сентября 2019 г.

Скорее всего, будут новые жертвы.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра во время урагана "Дориан" возросла до 298 км/ч. Кое-где стихия вызвала сильные разрушения. Дома подтоплены и разрушены. Машины опрокинуты и изуродованы.