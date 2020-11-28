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понедельник, 30 ноября 2020 09:30

На 1 погибшего финна приходилось около 5 советских солдат

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На 1 погибшего финна приходилось около 5 советских солдат
Финские пулеметчики во время войны / Wikipedia

30 ноября 1939 года Красная армия пересекла советско-финскую границу с войском в 465 тыс. человек и 1 тыс. самолетов. Хельсинки подвергся бомбардировке. 61 финн погиб в результате воздушного налета.

Война стала следствием тайного советско-нацистского сговора о разделе сфер влияния в Восточной Европе, так называемого пакта Молотова-Риббентропа. После отказа финского правительства от советских предложений об изменении границ в Карелии и от предложения передать СССР военно-морскую базу Ханко, 28 ноября Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Финляндией. 30 ноября 4 армии СССР напали на соседнее государство на фронте от Балтийского до Баренцева моря.

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Война имела агрессивный и захватнический характер. Кремль стремился к аннексии финских земель и насаждении советского режима в Финляндии. Это стало причиной признания Лигой Наций СССР агрессором и исключения страны из своего состава.

К началу войны соотношение живой силы в пользу СССР было 1:1,6, орудий и минометов - 1:5,4, танков - 1:88, самолетов - 1:9,1. Однако Финляндия сумела отстоять независимость, потеряв около 10% территории.

СССР потерял в этой войне погибшими и пропавшими без вести 321-381 тыс. человек. Финны около 70 тыс. На 1 погибшего финна приходилось около 5 советских солдат. Советские потери составили до 40% боевого состава задействованных частей. Боевые действия продолжались 105 дней и завершились Московским мирным договором 13 марта 1940 года.

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Дата
30
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