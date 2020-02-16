Мыши бьются в метро и оскорбленный орангутанг - отобрали лучшие фото природы

Фото: nhm.ac.uk

Лондонский Музей естественной истории объявил обладателя приза "Выбор народа" по результатам конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Приз зрительских симпатий достался фотографу и режиссер-документалист Сэму Роули - за снимок двух мышей, сражающихся за крошки еды в лондонском метро. Автор в течение многих ночей дежурил на станциях метрополитена в надежде сделать интересный снимок.

"Поведение мышей формирует наша ежедневная рутина - транспорт, который мы используем, пища, которую мы выбрасываем. Этот образ напоминает нам, что люди по сути своей связаны с природой, которая находится совсем рядом с ними. Надеюсь, это вдохновит людей подумать о это и больше ценить эти отношения ", - прокомментировал результаты голосования директор музея Майкл Диксон для Evening Standard.

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Среди лучших были также портрет орангута, которого заставляют давать представление для туристов, фотография самки ягуара с детенышем, которые вместе несут в зубах анаконду, фото сотрудника заповедника с детенышем носорога и групповой снимок северных оленей, которых почти не видно на фоне снега.

Победителей конкурса 2019 Nature Photographer of the Year объявлено на фотофестивале Nature Talks в Нидерландах. В этом году в конкурсе приняли участие 14 тыс. фотографий. Победителем стал снимок венгерского фотографа Чаба Дарочи "Прыжок", который также занял первое место в категории "Чёрное и белое".