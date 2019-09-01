"Мы нашли это животное". Новые подробности стрельбы в Техасе

Неизвестный расстрелял людей возле магазина. Фото: ТСН

Во время стрельбы на западе штата Техас погибли 5 человек. Ранее сообщалось о 2 убитых.

Еще 21 человек получили ранения, передает Independent.

Подозрения о наличии второго преступника, скорее всего, не имеют подтверждения. Правоохранители склоняются к версии, что один злоумышленник использовал два автомобиля.

Стрелок, который открыл огонь по людям в Мидленде и Одессе, был белым мужчиной старше 30 лет. Его нашли и застрелили в кинотеатре в Мидленде.

"Мы имеем по меньшей мере 21 раненого и по меньшей мере пятерых погибших на данный момент. Совместными усилиями многих департаментов мы нашли это животное и установили справедливость", - прокомментировал спикер полиции города.

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Личность стрелка пока не установлено, население просят быть внимательными, поскольку пока не подтверждено окончательно, прошла ли опасность.

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил стрельбу и взорвал бомбу, после чего застрелился в библиотеке. Погиб 21 человек, 50 получили ранения.