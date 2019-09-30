Мужчины в национальных костюмах соревновались на конкурсе красоты

Фото: Boredpanda

Недавно в Таиланде прошел мужской конкурс красоты Mister Global. Мероприятие основали в 2014 году и с тех пор, более 60 стран мира прислали своих представителей для участия.

В этом году за титул самого привлекательного боролись 38 кандидатов. Финал на тему "Вдохновляющий джентельмен" состоялся в 26 сентября в Бангкоке, сообщает BoredPanda.

"Со времени основания конкурса, мы продвигаем идею повышения осведомленности об окружающей среде. Обладатель титула "Мистер Глобал" должен быть не только очень хорошим человеком, но и вдохновлять людей и мотивировать. Мы успешно провели сбор средств в поддержку организации, которые ухаживают за слонами в Тайланде", - говорит пресс-секретарь конкурса Китти Камжунса.

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Конкурс выиграл кореец 23-летний Чон Ву Ким. Кроме победы, Ким станет Послом доброй воли в мире и будет участвовать в экологических и благотворительных проектах.

Ежегодно большое внимание уделяют национальным костюмам конкурсантов. В этом году первенство в данном конкурсе получила Мьянма.

Знаменитости Анна Тринчер, Надежда Матвеева, Ольга Сумская, Тарас Тополя и другие селебрити снялись в международном фотопроекте. Проект получил название "Мост дружбы". Дебютирует 2019-го и поразит теплотой дружбы разных народов Европы.