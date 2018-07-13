Мужчину жестоко наказали за распитие алкоголя на свадьбе

В Иране мужчину наказали кнутом за распитие алкоголя. Фото: Yjc.ir

В Иране мужчину публично выпороли кнутом через распитие алкоголя во время свадебной церемонии.

Причем свадьба была более 10 лет назад, об этом сообщают иранские СМИ.

На фото, которое сделали во время публичного наказания, видно что мужчины привязали к дереву в парке, удары плетью ему наносил человек в балаклаве.

На инцидент отреагировала международная правозащитная организация Amnesty International, там заявили, что публичная порка кнутом в Кашмар - "очередной ужасный пример того, как иранские власти игнорирует базовые права человека". Более того, к публичной порки кнутом осуждают некоторых журналистов из-за результатов их работы.

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