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воскресенье, 04 июля 2021 14:16

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
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Свадебное фото Сэма и Мэрилин Шеппардов
Фото: Getty Images
Мэрилин Шеппард была очень красивой. Супруги имели роскошный дом на берегу озера
Мэрилин и Сэм на отдыхе
Манекен демонстрирует, какие повреждения головы получила Мэрилин Шеппард
Сэм со второй женой Ериен после второго приговора у суда

Беременную Мэрилин Шеппард забили до смерти в ее доме в пригороде Кливленда, США, утром 4 июля 1954-го.

Муж Мэрилин, 30-летний нейрохирург Сэм Шеппард, заявил, что заснул в гостиной. Проснулся от странных звуков. В спальне жены увидел ее тело и неизвестного мужчину. Полиция узнала, что у Сэма был роман. Его признали виновным в убийстве.

Преступление стало сенсацией. Газеты обвиняли мужа убитой. Присяжные признали его виновным. Сэм решил, что были предвзятыми и обратился в Верховный суд. Заявлял, что никогда не обижал жену и не имел проблем с законом. Прямых улик против него не было. Через 10 лет в тюрьме его оправдали в 1966-м.

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После освобождения Сэм попытался снова работать хирургом. Но двое пациентов умерли из-за его ошибок. Мужчина начал пить по 1,5 литра ликера ежедневно. Умер 46-летним из-за проблем с печенью в 1970-м.

После дела Шеппарда присяжным запрещают читать новости о преступлениях, чтобы избе-ти предвзятости.

В 1998-м по требованию сына Шеппардов провели анализ ДНК из улик, найденных в спальне Мэрилин. Те доказали, что на месте преступления был еще один мужчина, как и говорил Сэм. В 2000-м сын подал в суд на штат за незаконное заключение отца, но проиграл.

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Дата
04
июля

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены

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