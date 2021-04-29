Мужчине грозит тюрьма за твит с просьбой помочь больному деду

В Индии мужчину приговорили за твит о болезни деда. Фото: Reuters

Полиция Индии возбудила уголовное дело против 26-летнего мужчины, по фамилии Ядава, который опубликовал в Twitter пост о своем больном, умирающем дедушке.

Подробностями поделилось издание BBC.

Его обвинили в распространении слухов о недостатке кислорода "с намерением провоцировать страх и тревогу у населения".

Твит мужчина опубликовал 26 апреля. Однако в публикации Ядава не указывал, что дедушка болеет Covid-19.

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Вскоре дедушка Ядавы умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Представители власти говорят, что у него не было коронавируса.

Инцидент произошел в штате Уттар-Праддеш - регионе с наибольшим количеством больных коронавирусом. Министра штата Йоги Адитьяната критикуют за умаление серьезности распространения Covid-19 на территории региона.

Ранее министр угрожал конфискацией имущества всем, кто будет распространять слухи о коронавирус. Он уверял, что кислорода в больницах достаточно для всех.

Полиция заявила, что "ложный твит" Ядавы побуждал других людей выдвинуть обвинения против правительства.

Индийская полиция унижает нарушителей карантина физическими наказаниями на фоне огромного количества заболеваний в стране.