Мужчине грозит тюрьма за твит с просьбой помочь больному деду

Полиция Индии возбудила уголовное дело против 26-летнего мужчины, по фамилии Ядава, который опубликовал в Twitter пост о своем больном, умирающем дедушке.
Подробностями поделилось издание BBC.
Его обвинили в распространении слухов о недостатке кислорода "с намерением провоцировать страх и тревогу у населения".
Твит мужчина опубликовал 26 апреля. Однако в публикации Ядава не указывал, что дедушка болеет Covid-19.
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Вскоре дедушка Ядавы умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Представители власти говорят, что у него не было коронавируса.
Инцидент произошел в штате Уттар-Праддеш - регионе с наибольшим количеством больных коронавирусом. Министра штата Йоги Адитьяната критикуют за умаление серьезности распространения Covid-19 на территории региона.
Ранее министр угрожал конфискацией имущества всем, кто будет распространять слухи о коронавирус. Он уверял, что кислорода в больницах достаточно для всех.
Полиция заявила, что "ложный твит" Ядавы побуждал других людей выдвинуть обвинения против правительства.
Индийская полиция унижает нарушителей карантина физическими наказаниями на фоне огромного количества заболеваний в стране.
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