Мужчине ампутировали руку, потому что полиция слишком сильно затянула наручники

Джованни Лойола потерял часть руки / Аl.com

Латиноамериканец подал в суд на полицию в США за то, что надели на него наручники так тесно, что ему пришлось впоследствии ампутировать часть руки.

Джованни Лойола, 26 лет, живет в городе Бирмингем. Он попал в тюрьму за сопротивление при аресте. Вышел на свободу с сильной болью в левом запястье. Впоследствии перенес четыре операции, во время которых врачи ампутировали ему часть руки. Об этом пишет Independent.

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В апреле Лойола подал иск против заместителя шерифа, который надел на него наручники в феврале 2020 года. В иске утверждает, что против него применили чрезмерную силу и его гражданские права нарушили. Судебный процесс обнаружил, что Лойола был скован наручниками несколько часов, что блокировало кровообращение. Он утверждает, что просил полицию ослабить наручники, но заместитель шерифа игнорировал просьбы.

16 февраля 2020-го Лойола смотрел телевизор в трейлере матери в Бирмингеме, когда в дверь постучали. Заместитель шерифа с двумя полицейскими отправился к трейлеру после того, как получил звонок, что было слышно выстрел и сообщение о двух мужчинах, которые сражаются на улице и стреляют. Лойола заявил, что не причастен к инциденту и не имел при себе оружия. Полиция ворвалась в трейлер, и потащила его за собой. Лойолу ударили головой о машину, бросили на землю и ударили кулаком по лицу. Заместитель шерифа прижал его к земле коленом и плотно надел наручники.

Полиция говорит, что Лойола громко спорил, сопротивлялся и был пьян. Его арестовали за хулиганство, сопротивление при аресте и нарушение общественного порядка. Заместитель шерифа отказался ослабить наручники. Он держал их с той же степенью затяжки, пока ночью не доставил мужчину в тюрьму. Там Лойоле отказали в лечении.

Он пошел в больницу, как только вышел из тюрьмы - за более чем неделю. У него были серьезные проблемы с кровотоком в руке. После четырех операций врачи ампутировали часть руки. Мужчина работал преимущественно на строительстве, поэтому частично потерял работоспособность.