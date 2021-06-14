Мужчинам легче признаваться в любви в отпуске и в авто

Молодая пара смеется и наслаждается поездкой / Getty Images

Исследование 2000 британских мужчин показало, что более четверти из них легче выражают чувства друзьям и семье во время отпуска. Еще 22% предпочитают делать это в машине.

Каждый десятый назвал ресторан любимым местом, чтобы сказать "Я тебя люблю". Об этом пишет Daily Star.

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Для 12% отсутствие необходимости смотреть кому-то в глаза - ключевое для расслабления, когда выражают свои чувства.

Фразу "Я люблю тебя" в среднем мужчины слышат 12 раз в месяц. 57% говорят, что им следует чаще говорить эти слова родным и близким. 55% мужчин не могут вспомнить, когда в последний раз говорили эти слова кому-то, кроме их партнера или ребенка. 23% признают, что им вообще неудобно говорить фразу "Я тебя люблю" близким. 16% мужчин в возрасте 18-24 лет признались, что никогда не говорили эти слова своим близким. Вместо этого 26% опрошенных предпочитают покупать подарки в знак благодарности своим близким.

Еда и напитки являются способом для мужчин раскрыть свое сердце - для 59% заплатить за ужин в ресторане или подарить коробку шоколадных конфет. Еще 16% проявляют приверженность через акты служения, такие как ремонт вещей в доме.