Мужчина зарезал в библиотеке одного человека и ранил еще 6

Место преступления / Coast Reporter

Один человек погиб и еще 6 ранены в результате нападения мужчины с ножом в библиотеке канадского Ванкувера.

Нападающий, 28-летний Янник Бандаого, задержан и обвинен в убийстве 2-й степени. Об этом пишет Reuters.

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Несколько пострадавших доставлены в больницу. Полиция заявила, что жертв порезали ножом как внутри, так и за пределами библиотеки. Погибла 20-летняя женщина. В 6 доставленных в больнице нет травм, угрожающих жизни.

Мотивы нападения расследуют правоохранители. На месте преступления люди возлагают свечи и цветы.