Мужчина зарезал бывшую сожительницу и ее 8-летнюю дочь

В российской Новосибирской области 57-летний мужчина зарезал экс-сожительницу и ее дочь.
Это произошло во время очередной ссоры бывших сожителей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Тело убитой 47-летней женщины и ее восьмилетней дочери-школьницы нашли в жилом доме Чановского района области.
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Полиция задержала подозреваемого. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство двух лиц". Назначили ряд экспертиз, которые должны проверить вину мужа.
В Глухове Шосткинского района Сумской 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе.
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