Мужчина заказал смартфон, но получил неожиданную посылку

Житель Таиланда заказал в интернет-магазине Iphone 7 и получил вместо смартфона письменный стол в виде Iphone.
Перед заказом мужчина не проверил покупку, пишет Oriental Daily.
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По его словам, смотря каталог с фотографиями он не понял, что это стол.
Единственное, что его смутило это большая стоимость доставки, как для телефона.
Когда курьер привез заказ, то покупатель увидел стол в виде смартфона с экраном, кнопкой "домой", динамиком, камерой и сенсором. Вместо слота для SIM-карты был ящик для письменных принадлежностей.
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