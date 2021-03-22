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понедельник, 22 марта 2021 16:08

Мужчина заказал смартфон, но получил неожиданную посылку

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Мужчина заказал смартфон, но получил неожиданную посылку
Парень заказал телефон, а ему привезли стол в виде смартфона. Фото: twitter.com/fazlihalimmedia

Житель Таиланда заказал в интернет-магазине Iphone 7 и получил вместо смартфона письменный стол в виде Iphone.

Перед заказом мужчина не проверил покупку, пишет Oriental Daily.

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По его словам, смотря каталог с фотографиями он не понял, что это стол.

Единственное, что его смутило это большая стоимость доставки, как для телефона.

Когда курьер привез заказ, то покупатель увидел стол в виде смартфона с экраном, кнопкой "домой", динамиком, камерой и сенсором. Вместо слота для SIM-карты был ящик для письменных принадлежностей.

Американскую компанию Apple в Бразилии оштрафовали на $2 млн за отсутствия адаптера для зарядки в комплектах последней модели айфонов.

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Дата
22
марта

Произошел самый крупный теракт в истории страны

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