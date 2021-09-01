Мужчина забыл ключи, поэтому вылез домой по трубе на 14-й этаж

Мужчина перебрался с балкона второго этажа в квартиру на 14-м / Douyin gdtvdvxc

В Китае мужчина поразил людей, когда поднялся на 14-й этажей в свою квартиру.

Житель, которому за 50 лет, живет в жилом комплексе в городе Дунгуань. Он забыл ключи дома и понял это, когда вернулся. Об этом пишет Daily Star.

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Мужчина цеплялся за дренажную трубу и лез. Затем перелез перила балкона, чтобы войти в свою квартиру.

Свидетели говорят, что не видели у него какого-либо оборудования. Он начал с платформы на втором этаже, и затем пролез в верх 12 этажей, все время цепляясь за трубу.

В соцсетях его критикуют как безрассудного, поскольку мог упасть и убить себя, причинив при этом вред другим. А проблему можно было просто решить, вызвав слесаря.

Две недели назад в Турции британец погиб, упав с седьмого этажа из окна отеля. Перед трагедией пытался перелезть через окно, чтобы попасть в другую комнату.

Фотограф-самоучка и руферша Анжела Николау из России делает самые рискованные фото. Она делает селфи на высотных зданиях.