Мужчина забыл ключи, поэтому вылез домой по трубе на 14-й этаж

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 108
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1008
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1134
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 3979
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 1998
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 639
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 234
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 288
"Во время строительства постоянно выкапывали кости" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Во время строительства постоянно выкапывали кости" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 720
Фото
Все фото
8
4
3
8
4
&quot;Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков&quot;: финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
В кровавом теракте в школе погибли 334 человека, из них 186 детей
В кровавом теракте в школе погибли 334 человека, из них 186 детей
Порноактриса запустила трусы в стратосферу: причина поражает
Порноактриса запустила трусы в стратосферу: причина поражает
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Пара поженилась на вершине горы на высоте почти 6,5 км
Пара поженилась на вершине горы на высоте почти 6,5 км
Видео
Все видео
Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух
Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
ЕС вакцинировал 70% взрослого населения
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 279
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 720
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1665
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1044
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1053
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 810
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
среда, 01 сентября 2021 15:11

Мужчина забыл ключи, поэтому вылез домой по трубе на 14-й этаж

  Комментировать
Мужчина забыл ключи, поэтому вылез домой по трубе на 14-й этаж
Мужчина перебрался с балкона второго этажа в квартиру на 14-м / Douyin gdtvdvxc

В Китае мужчина поразил людей, когда поднялся на 14-й этажей в свою квартиру.

Житель, которому за 50 лет, живет в жилом комплексе в городе Дунгуань. Он забыл ключи дома и понял это, когда вернулся. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хоть бы на голову не упали: школьники придумали экстремальное развлечение

Мужчина цеплялся за дренажную трубу и лез. Затем перелез перила балкона, чтобы войти в свою квартиру.

Свидетели говорят, что не видели у него какого-либо оборудования. Он начал с платформы на втором этаже, и затем пролез в верх 12 этажей, все время цепляясь за трубу.

В соцсетях его критикуют как безрассудного, поскольку мог упасть и убить себя, причинив при этом вред другим. А проблему можно было просто решить, вызвав слесаря.

Две недели назад в Турции британец погиб, упав с седьмого этажа из окна отеля. Перед трагедией пытался перелезть через окно, чтобы попасть в другую комнату.

Фотограф-самоучка и руферша Анжела Николау из России делает самые рискованные фото. Она делает селфи на высотных зданиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина забыл ключи, поэтому вылез домой по трубе на 14-й этаж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

В кровавом теракте в школе погибли 334 человека, из них 186 детей

Самое читаемое
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото &quot;апартаментов&quot; за $33 тыс.
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.
8
 Просмотров: 8415
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 4924
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 3943
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
8
 Просмотров: 2763
Террористы &quot;Талибана&quot; показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула
 Просмотров: 2448
Мир
От коронавируса ревакцинируют все население страны
От коронавируса ревакцинируют все население страны Просмотров: 27
Постоялец отеля оставил работнику наследство $27,5 тыс.
Постоялец отеля оставил работнику наследство $27,5 тыс. Просмотров: 45
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
 Просмотров: 108
"Смерть пид**ам" - российские подростки показали на сцене номер с призывами убивать геев
"Смерть пид**ам" - российские подростки показали на сцене номер с призывами убивать геев Просмотров: 279
Десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО: Лукашенко выпросил у Путина вооружение
Десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО: Лукашенко выпросил у Путина вооружение Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 438
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть