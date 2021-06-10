Мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 мин.

В Лондоне, Великобритания, 22 летняя Алая спасла жизнь своему отцу Николасу Сантису, у которого остановилось сердце на 21 мин. Она выполняла все действия, которые ей говорил оператор лондонской службы скорой помощи.
Об этом сообщило издание Metro.
Год назад Николас начал чувствовать постоянную боль в груди. Он думал, что это последствия простуды. К врачам мужчина не обращался.
Когда дочь Алая пришла в гости к отцу, то застала его без сознания. Она вызвала "скорую". Пока медики ехали на вызов, она выполняла все, что говорил оператор.
Так, дочь сделала отцу искусственное дыхание и ждала бригаду медиков. В больнице, куда госпитализировали мужчину, обнаружили, что причиной ухудшения самочувствия была закупорка коронарной артерии.
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"Когда увидела, что мой отец потерял сознание, я поняла, что с ним произошло что-то серьезное. Я знала, что должна действовать быстро, ведь он не дышал", - прокомментировала девушка.
Пациента на месте ввели в состояние искусственной комы и отвезли в отделение интенсивной терапии. Мужчина выздоровел.
Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Сантис оказался одним из 8,6% пациентов в стране, пережившим остановку сердца вне больницы.
"Я оставил этот мир на 21 минуту. Я понимаю, что мне повезло остаться в живых. Я безмерно благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог", - сказал Николас.
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