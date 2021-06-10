Мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 мин.

 
Ексклюзивы
1/5
Что Украине делать с "Северным потоком"
Что Украине делать с "Северным потоком"
Просмотров: 135
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 171
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 396
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 324
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2061
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1215
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 306
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 135
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
Робот-медсестра ухаживать за больными
Робот-медсестра ухаживать за больными
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Видео
Все видео
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
На химическом заводе взорвался реактор
На химическом заводе взорвался реактор
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 252
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 306
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 135
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1341
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 558
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 459
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 15:29

Мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 мин.

  Комментировать
Мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 мин.
Николас Сантис выжил после остановки сердца на 21 мин. Фото: SWNS

В Лондоне, Великобритания, 22 летняя Алая спасла жизнь своему отцу Николасу Сантису, у которого остановилось сердце на 21 мин. Она выполняла все действия, которые ей говорил оператор лондонской службы скорой помощи.

Об этом сообщило издание Metro.

Год назад Николас начал чувствовать постоянную боль в груди. Он думал, что это последствия простуды. К врачам мужчина не обращался.

Когда дочь Алая пришла в гости к отцу, то застала его без сознания. Она вызвала "скорую". Пока медики ехали на вызов, она выполняла все, что говорил оператор.

Так, дочь сделала отцу искусственное дыхание и ждала бригаду медиков. В больнице, куда госпитализировали мужчину, обнаружили, что причиной ухудшения самочувствия была закупорка коронарной артерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-летнего мальчика задушили ради мести

"Когда увидела, что мой отец потерял сознание, я поняла, что с ним произошло что-то серьезное. Я знала, что должна действовать быстро, ведь он не дышал", - прокомментировала девушка.

Пациента на месте ввели в состояние искусственной комы и отвезли в отделение интенсивной терапии. Мужчина выздоровел.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Сантис оказался одним из 8,6% пациентов в стране, пережившим остановку сердца вне больницы.

"Я оставил этот мир на 21 минуту. Я понимаю, что мне повезло остаться в живых. Я безмерно благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог", - сказал Николас.

9 июня в Любарскую больницу на Житомирщине привезли 37-летнюю женщину, которая имела послеродовые осложнения. Где ребенок - объяснить не могла. Мертвую девочку нашли во дворе дома. Ребенок родился живым, установили эксперты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина выжил после того, как у него остановилось сердце на 21 мин.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 9045
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5949
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 4527
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4500
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 3807
Мир
Крокодил-убийца съел более 80 человек
Крокодил-убийца съел более 80 человек Просмотров: 252
80 людям вкололи вместо вакцины подделку
80 людям вкололи вместо вакцины подделку
 Просмотров: 270
УАФ договаривается с УЕФА о лозунге на футболках сборной
УАФ договаривается с УЕФА о лозунге на футболках сборной Просмотров: 459
Латвийский сейм выдаст своего депутата из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ
Латвийский сейм выдаст своего депутата из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ Просмотров: 162
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
3
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 21
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть