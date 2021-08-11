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среда, 11 августа 2021 14:26

Мужчина выжил после того, как прут длиной 6 м пронзил голову

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Мужчина выжил после того, как прут длиной 6 м пронзил голову
24-летний мужчина выжил, но его левая сторона тела парализована / Jam Press

В Индии 24-летний мужчина выжил после того, как металлический прут длиной 6,1 м пронзил голову, мозг. Это произошло на строительной площадке.

Мужчина работал на объекте в столице Нью-Дели, когда остановился и посмотрел вверх. Металлический прут с 20-го этажа упал на него, пронзив мозг и вылетев из задней части черепа. Об этом пишет Daily Star.

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Мужчину доставили в больницу, где рентгеновские снимки показали ужас травмы. Половину черепа пришлось вскрыть, чтобы врач мог высвободить прут из мозга. Операция длилась 4 ч. Мозг не получил сильных повреждений, только левая часть тела парализована.

Строители на месте трагедии отрезали большую часть прута перед тем, как отправить мужчину в больницу.

Врач удалил часть черепа и поместил в подкожный мешок в его брюшной полости. Эту практику используют для сохранения жизнеспособности фрагмента черепа, позволяя мозгу набухать и облегчая приток крови к нему. Нейрохирург говорит, что мужчине потребуется еще одна операция через два месяца, чтобы вернуть фрагмент черепа на место. Все это время за ним будут наблюдать врачи. Ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем полностью оправится от травмы. А также в будущем потребуются физиотерапия и реабилитация.

Мужчина, которому первому в мире провели в начале года трансплантацию обеих рук и плеча, теперь может согнуть бицепсы. И очень ждет, когда сможет обнять девушку, детей и внуков. Электрик потерял обе руки в результате удара током в 1998 году. Конечности загорелись и он упал с высоты 10 м, когда пытался починить линию электропередач.

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