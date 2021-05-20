Мужчина во второй раз побил рекорд по балансировке кия на голове

Дэйв балансировал кий на голове более 2 ч и 16 мин / YouТube

Дэвид Раш из США установил свой очередной мировой рекорд Гиннеса по балансировке бильярдного кия на голове.

В 2017 году Дэвид балансировал кием на лбу в течение 1 ч. 3 мин. и 14 сек. Но потом британец Стив Роулингс побил его рекорд более чем вдвое. Дэвид решил вернуть себе титул. Об этом пишет Daily Star.

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"Я взялся за это, не зная, как долго продержусь. Побить рекорд оказалось довольно болезненно - болели шея и спина. Обычно спрашивал себя, как долго хочу терпеть эту боль", - рассказал Дэвид.

Наконец, Дэвиду удалось побить рекорд.

"Я сделал рекордную попытку в ограниченном пространстве. После того как побил рекорд, позволил себе расслабиться. Обычно, это не проблема, чтобы держать кий дальше, но мне пришлось сделать небольшой шаг назад. Этого оказалось достаточно, чтобы я врезался в стену позади меня. Тогда не смог выровнять баланс. Кий упал через два часа 16 минут и 20 секунд", - сказал рекордсмен.

По словам Дэвида, он практически бредил, когда побил рекорд. У него закружилась голова, держался за стену, чтобы сохранить равновесие. Через несколько секунд заставил шею двигаться и смог сделать шаг, но после этого снова на некоторое время закружилась голова. На время у него осталась вмятина на лбу и очень болела шея.

Мужчина считает, что миру нужно больше молодых людей, которые бы росли с пристрастием к науке, технологии, инженерии и математики. Эта страсть должна привести их к открытиям.

"Нам нужны люди, обладающие навыками, необходимыми для поддержания технологических инноваций и развития экономики", - говорит мужчина.

Дэйв поставил более 150 мировых рекордов. В частности, самого быстрого в мире и самого медленного в мире жонглирования. Он также пропагандирует научное техническое образование.