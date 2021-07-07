Мужчина в маске взял в заложники сотрудников "Сбербанка"

В России неизвестный напал на отделение "Сбербанка" и взял два человека в заложники. Фото: bazabazon

В российской Тюмени неизвестный ворвался в отделение "Сбербанка" и взял в заложники сотрудников.

Об этом сообщило издание ТАСС.

На переговоры зашли другие сотрудники банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина залез в окно квартиры на девятом этаже и взял заложницу

Неизвестный зашел в банк в маске и с рюкзаком, из которого торчат провода. Он передал записку работнику с требованием выдать ему 15 млн руб.

Более 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого находится отделение банка.

Информацию о нападении подтвердило министерство внутренних дел России. МВД сообщает, что в заложниках в офисе в Тюмени - два сотрудника банка. Злоумышленник требует средства и утверждает, что у него в сумке "опасный предмет".

Студенты колледжа Чжунба Нанкинского педагогического университета в китайской провинции Цзянсу держали в заложниках 55-летнего директора учебного заведения. Они боялись, что их дипломы будут обесценены после "слияния" колледжа и института.