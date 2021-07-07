Мужчина в маске взял в заложники сотрудников "Сбербанка"

В российской Тюмени неизвестный ворвался в отделение "Сбербанка" и взял в заложники сотрудников.
Об этом сообщило издание ТАСС.
На переговоры зашли другие сотрудники банка.
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Неизвестный зашел в банк в маске и с рюкзаком, из которого торчат провода. Он передал записку работнику с требованием выдать ему 15 млн руб.
Более 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого находится отделение банка.
Информацию о нападении подтвердило министерство внутренних дел России. МВД сообщает, что в заложниках в офисе в Тюмени - два сотрудника банка. Злоумышленник требует средства и утверждает, что у него в сумке "опасный предмет".
Студенты колледжа Чжунба Нанкинского педагогического университета в китайской провинции Цзянсу держали в заложниках 55-летнего директора учебного заведения. Они боялись, что их дипломы будут обесценены после "слияния" колледжа и института.
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