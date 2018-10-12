Мужчина узнал об измене по Google Maps

Неверная жена "спалилась" из-за Google Maps. Фото: mirror.co.uk

Мужчина узнал об измене жены с помощью Google Maps.

Он увидел любовников на трехмерной панораме, когда планировал маршрут, пишет The Mirror.

Это произошло в Лиме, Перу. На одном из снимков мужчина увидел пару, которая обнималась на скамейке. Лица людей были неразличимы, но перуанец идентифицировал свою неверную жену по одежде.

Снимок сделали 2013-го. Мужчина заставил жену признаться в измене, после чего пара рассталась.

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Таксист Сатиш из Индии пришел в полицейский участок с отрезанной головой в пластиковом пакете. Сказал: "Это моя жена, сэр, я дал ей всю любовь, которую мог". Его жена Рупа Сунил изменила.