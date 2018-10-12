Мужчина узнал об измене по Google Maps

Мужчина узнал об измене жены с помощью Google Maps.
Он увидел любовников на трехмерной панораме, когда планировал маршрут, пишет The Mirror.
Это произошло в Лиме, Перу. На одном из снимков мужчина увидел пару, которая обнималась на скамейке. Лица людей были неразличимы, но перуанец идентифицировал свою неверную жену по одежде.
Снимок сделали 2013-го. Мужчина заставил жену признаться в измене, после чего пара рассталась.
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Таксист Сатиш из Индии пришел в полицейский участок с отрезанной головой в пластиковом пакете. Сказал: "Это моя жена, сэр, я дал ей всю любовь, которую мог".
Его жена Рупа Сунил изменила.
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