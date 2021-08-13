Мужчина устроил стрельбу посреди улицы. 6 человек погибли

В Британии мужчина застрелил 6 человек, в том числе родню. Фото: pixabay.com

В британском городе Плимуте произошла стрельба. Погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого.

"Две женщины и трое мужчин, включая вероятного нападающего, погибли на месте", - заявила полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.

Еще одна из пострадавших получила медицинскую помощь, однако вскоре скончался в больнице. Детали инцидента не сообщают, идет расследование.

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Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала Daily Mail, что стрелок выбил двери в доме и застрелил 5-летнюю девочку и ее мать. После, убегая, убил местного, который выгуливал собак.

Среди погибших несколько родственников стрелявшего, в том числе его мать. Стрелец покончил с собой.

Двое человек погибли и трое ранены в результате стрельбы в канадском городе Монреаль в понедельник, 2 июля. Один раненый доставлен в больницу с серьезными травмами, а другой с легкими. Полиция считает, что стрельбу открыли из проезжающего мимо автомобиля на улице с многоквартирными домами.