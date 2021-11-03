Мужчина упал на концертный зал с седьмого этажа и убил человека

Сообщили также о женщине, которая получила травмы. Фото: pixabay.com

В шведском городе Упсала мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале.

Очевидцы видели, как он упал просто на людей в фойе, сообщила шведская полиция, передает Aftonbladet.

"Мужчина около 80 лет упал с большой высоты и погиб на месте. Другой мужчина около 60 лет, который находился в фойе, позже также скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили также о женщине, которая получила травмы. Концертный зал закрыли для расследования.

В городе должен был состояться концерт, посвященный музыкантам группы ABBA. Его отменили в связи с инцидентом.

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В Турции украинка упала в море с парашютом. Инцидент произошел 24 октября во время выступления на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз. Проходит он в провинции Мугла. Украинка прыгала с парашютом с высоты 1,7 м с горы Бабадаг. Прыжок был одиночным. Вдруг ее парашют упал в море. О причинах падения не сообщают.