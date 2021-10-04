Мужчина угрожал устроить взрыв возле парламента

В Греции у парламента задержали водителя. Фото: Ekathimerini

В Афинах мужчина угрожал взорвать авто у парламента.

В его пикапе был баллон с газом, сообщает Ekathimerini.

Полиция задержала 58-летнего водителя. Правоохранители говорят, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем.

В 10:00 он подъехал на своем пикапе к могиле Неизвестного солдата перед парламентом на площади Синтагма. Угрожал устроить взрыв.

Полицейские перекрыли прилегающие улицы. Вызвали бригаду, которая занимается обезвреживанием бомб.

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Эксперты не нашли взрывчатки у мужчины и его в автомобиле.

4 февраля на севере Греции в Кастории произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил трехэтажный отель. Сообщений о жертвах и пострадавших не было. Взрывной волной обломки здания, стекла и металла разбросало в радиусе 80 м.