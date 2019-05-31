Мужчина убил двух заложников

Автор: twitter.com Мужчина взял заложников в Цюрихе

В пятницу, 31 мая, в Цюрихе (Швейцария) три человека погибли в результате захвата заложников.

"60-летний вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин, закрывшись в квартире", - сообщает OBOZREVATEL.

"Около пяти утра в центр экстренного вызова полиции обратилась женщина, попросив о помощи", - рассказывают в полиции.

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Правоохранители прибыли на место вызова, где установили контакт с человеком, который общался с ними через окно. Он утверждал, что у него в заложниках две женщины, и угрожал застрелить их, если полиция немедленно не отступит. На место происшествия прибыли специальные отряды и переговорщики.

В квартире раздались выстрелы и полиция штурмом взяла здание. На месте преступления были обнаружены трое раненых. Все они погибли на месте.

Про обстоятельства попадания в плен военнослужащих бригады 22 мая в районе проведения ООС сообщили в пресс-службе 53 бригады в Facebook.