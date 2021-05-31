Мужчина убил детей и жену, а затем покончил с собой

Скорая помощь в России / ТАСС

В одной из квартир российского города Щелково возле Москвы нашли убитой семью из четырех человек.

Двое детей и женщина были зарезаны. Возле тела мужчины лежала бутылка из-под уксусной кислоты. Об этом пишет издание Snob.

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Убитой женщине 40 лет. Детям - 11 и 17 лет. На их телах обнаружили множественные колото-резаные раны. На теле 42-летнего мужчины не было видимых телесных повреждений. Следователи изучают телефоны и другие устройства погибших, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты.

Вероятно, мужчина убил жену, дочерей и покончил с собой. Тела нашли только через месяц после убийства. Женщина и девочки лежали в своих кроватях.

Семья была благополучная. Жалоб от соседей не было. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В 2020 году Россия вошла в десятку самых опасных стран мира, согласно оценкам Института экономики и мира. Рейтинг состоит из 23 показателей. Среди них - уровень политического террора, количество смертей от внутренних конфликтов и убийств.