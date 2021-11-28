Мужчина спрятался в шасси самолета, чтобы попасть в США

То, что мужчина выжил, назвали "чудом". Фото: Pixabay

Из Гватемалы в США прилетел мужчина, который спрятался в шасси самолета авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел 27 ноября на рейсе из Гватемалы в Майами. Лишнего пассажира обнаружили сотрудники аэропорта уже после посадки, его госпитализировали.

В заявлении American Airlines говорится, что рейс "встретили правоохранительные органы по соображениям безопасности". В Гватемале тоже начали расследовать инцидент. То, что мужчина выжил, назвали "чудом".

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На борту самолета, следовавшего из Стамбула в Гамбург, умер Covid-инфицированный пассажир.