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вторник, 25 января 2022 04:37

Мужчина спрятался в колесной части самолета, чтобы попасть в Амстердам

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Мужчина спрятался в колесной части самолета, чтобы попасть в Амстердам
Мужчину нашли живым в передней части самолета. Фото: pixabay.com

В Нидерландах полиция нашла в колесной части самолета безбилетника из Южно-Африканской Республики.

Грузовой борт Cargolux прибыл из ЮАР до амстердамского аэропорта Схипхол в воскресенье, 23 января, пишет Reuters. Мужчину доставили в больницу.

"Очень странно, что он еще жив. Рейсы из Йоханнесбурга в Амстердам длятся примерно 11 часов. Выжить безбилетникам в таких длительных перелетах очень трудно из-за холода и низкого уровня кислорода на большой высоте", - заявила пресс-секретарь Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

Безбилетника нашли во время планового осмотра самолета в аэропорту. Перевозчик отказался комментировать инцидент до завершения расследования.

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В то же время известно, что единственный грузовой рейс Cargolux в тот день совершал Boeing 747, который отправился из Йоханнесбурга (ЮАР) и сделал остановку в Найроби (Кения).

Мужчину нашли живым в передней части самолета. Его возраст и национальность пока не установили.

В прошлом году в ноябре из Гватемалы в США прилетел мужчина, спрятавшийся в шасси самолета авиакомпании American Airlines. Лишнего пассажира обнаружили работники аэропорта уже после посадки, его госпитализировали.

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